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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de gece kulübüne çevrilen iş yerine baskın

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Bahçelievler'de gece kulübüne çevrilen iş yerine baskın
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Bahçelievler'de gece kulübüne çevrilen bir iş yerine yapılan baskında 23 kişiye toplam 73 bin 140 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince 6 Ocak'ta Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde koronavirüs denetimleri kapsamında kapalı olarak görünen ancak eğlence mekanına çevrildiği belirlenen  iş yerine baskın düzenlendi. 

İçeride bulunan 23 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalinden toplam 73 bin 140 TL para cezası kesildi. Gece kulübüne çevrildiği tespit edilen iş yeri polis ekiplerinin denetleme işlemlerinin ardından zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

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