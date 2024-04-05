Bahçelievler'de feci kaza! 4 yaşındaki çocuktan acı haber

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Kaza, Zafer Mahallesinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Caddeden sokağa dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü, annesi ile yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli 4 yaşındaki Aynur Alı'ye çarptı. Çevredekilerin uyarısı ile aracını durduran sürücü geri manevra yaptı ve aracın altında kalan çocuk çıkarıldı. Kaza karışan araçla Aynur Alı ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HASTANEDE VEFAT ETTİ"

Kazayı görüp yardıma koşan Tuncay Dağcı, "Karşıdan gelen bir kadın vardı. Araçta buradan dönerken çocuğu altına aldı. Çocuk eğiliyor, kuruyemiş gibi bir şey var elinde. Onu düşürünce sürücünün kör noktasına geldi. Anne kendini kurtardı, çocuk kendini kurtaramadı. Çocuk tekerleğin altında kaldı. Ben yardıma koştum. Şoföre dur dur diyene kadar iş geçti. O da panikledi, o da korktu. Çocuğa vuran kişinin aracıyla çocuğu hastaneye götürdüler. Hastanede vefat etti" diye konuştu.

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"YARDIMA KOŞTUK AMA YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOKTU"

Çocuğun yardımına koşan bir başka esnaf Murat Atay, "Çocuk, araç dönerken eğildi. Araç kurtardı zannetti ama çocuğu altına aldı. Biz yardıma koştuk ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Üzücü bir olaydı. Gözlerimizle gördüğümüz için psikolojik olarak yıkıldık" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.