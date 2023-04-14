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Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı bina havadan fotoğraflandı

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#Bahçelievler#İstanbul#Yıkım
Bahçelievlerde boşaltılan 6 katlı bina havadan fotoğraflandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 08:58

Bahçelievler'de bodrum katındaki kolonlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı. 46 yıl önce yapıldığı öğrenilen binada oturanların bir bölümü yakınlarının yanına yerleşirken, bir bölümü ise Bahçelievler Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Binadaki son durum havadan görüntülendi.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi, Alpay Caddesi'nde bulunan ve 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın bodrum katında tabela işi yapan dükkanda bulunan kolonlar bir anda patlamaya başladı. İş yeri çalışanları tarafından bina yöneticisi Göksel Korkutata'ya haber verildi. Korkutata ve binada sakinleri hemen binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çökme riskine karşılık çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bahçelievlerde boşaltılan 6 katlı bina havadan fotoğraflandı

 "ACİL YIKILMASINA KARAR VERİLDİ"

Bina yöneticisi olduğu öğrenilen Göksel Korkutata, "Oturuyorduk. Telefon geldi. Aşağıdaki tabelacı aradı kolonlarımız patladı diye. İndiğimde kolonlar patlamıştı ve çatırtı sesleri geliyordu. Panikle herkesin ziline bastım. Bağırdım apartmanı boşaltın diye. Ekiplere haber verdik. Ekipler geldi, güvenli bölge oluşturuldu. Kolonlar patlak olduğu için şu anda ilk yaptığımız görüşmelerde binanın acilen yıkılmasına karar verildi. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Çünkü hafif bir meyillenme başladı binada. Giriş katta ki nalbur dükkanının kapısını çok zor kapattık. Oradan anladık meyillenmeye başladığını. Dediklerine göre ön tarafa doğru, caddeye doğru yıkılabilirmiş" dedi.

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Bahçelievlerde boşaltılan 6 katlı bina havadan fotoğraflandı

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#Bahçelievler#İstanbul#Yıkım

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