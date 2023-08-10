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İstanbul'da bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar alan bina boşaltıldı

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#Bina#Zabıta#Şirinevler
İstanbulda bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar alan bina boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 01:58

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında, bina hasar aldı. Binadan duyulan sesler üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binayı boşalttı.

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Olay, Şirinevler Mahallesi, Hasan Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında, inşaatın yanında bulunan binadan sesler gelmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.

8 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Yapılan incelemenin ardından 8 katlı BİNA, zabıta ekipleri tarafından tahliye edildi.Olayın yaşandığı sokak ise trafiğe kapatıldı. Tahliye edilen vatandaşların geceyi yakınlarının yanında geçireceği, bir kişinin ise belediyenin misafirhanesine yerleştiği öğrenildi.

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#Bina#Zabıta#Şirinevler

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