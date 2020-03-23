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İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Bahçelievler’de banklar yerinden kaldırıldı

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Bahçelievler’de banklar yerinden kaldırıldı
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Bahçelievler Belediyesi, koronavirüse (COVID-19) karşı düzenlediği önlemleri artırdı.65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi sonrası ilçedeki banklar tek tek kaldırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (COVID-19) karşı İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı genelge ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkmaya devam eden yaşlılar için Bahçelievler Belediyesi sokaklardaki bankları kaldırdı ve zabıta ekipleri kendi sağlıkları için yaşlıların ve kronik hastalığı olanların evlerine gitmelerini rica etti.

Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ise gün boyu sokaklarda anons yaparak vatandaşların evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları konusunda uyardı.

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