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Bahçelievler'de ambulansın peşine takıldı! Kovalamaca polis merkezinde bitti

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#Bahçelievler#İstanbul#Polis
Bahçelievlerde ambulansın peşine takıldı Kovalamaca polis merkezinde bitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 10:24

İstanbul Bahçelievler’de H.K., içerisinde hasta bulunan ambulansın peşine takıldıktan sonra çarptı. Kazanın ardından ambulans şoförü aracı durdurmadan hastane yerine polis merkezine gitti. Polis ekipleri ambulansın peşine takılan H.K. hakkında adli işlem başlattı.

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Olay, saat 23.30 sıralarında Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı ve Dr. Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 34 YB 6407 plakalı resmi 112 ambulansı hasta taşıdığı esnada H.K. yönetimindeki 34 HGJ 225 plakalı araç tarafından takip edildi.

Kovalamaca esnasında şoförler arasında sözlü tartışma yaşanırken, H.K.’nin ambulansı sıkıştırmasıyla ambulansa sürterek maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazadan sonra M.T. ambulansı durdurmayarak hastane yerine polis merkezine sürdü. Ambulansın nereye gittiğini fark etmeyen H.K. de takibe devam etti. Ambulansla polis merkezinin önüne gelen M.T. polis ekiplerinden yardım istedi.

Takip eden aracı durduran polisler H.K.’yi işlem yapmak için polis merkezinin içerisine aldı. Polis merkezine çağırılan trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolü sonucunda H.K., 2.10 promil alkollü çıktı.

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Olay üzerine şahısların ifadeleri alındı. H.K. mevcutlu olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Savcılığın olayla ilgili çalışması sürüyor.

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#Bahçelievler#İstanbul#Polis

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