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Bahçelievler'de 4. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

#Istanbul#Bahçelievler#İnşaat İşçisi
Bahçelievlerde 4. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de inşaat halindeki binanın 4. katından düşen İkram Vural (45) hayatını kaybetti.

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Yayla Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında 6 katlı inşaat halindeki binanın 4. katında asansör duvarı ören İkram Vural adlı işçi, dengesini kaybederek düştü. 45 yaşındaki Vural'ın bir alt katta çalışan kardeşi, abisinin düştüğünü görünce ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Vural'ı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Esnaf Bekir Kaya, "Feryat figan sesler duydum. Gelip baktığımızda içerde adamın kardeşi ağlıyordu. 4. kattan asansör boşluğuna düştü. Ambulans hemen geldi, hastaneye kaldırıldı. Adamın durumu iyi değildi. Aşağı inip baktık. Asansörün yan duvarını örüyordu dengesini kaybetti" dedi.

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