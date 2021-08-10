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HaberlerGündem HaberleriBahçelievler, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı
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Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Bahçelievler, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı

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Bahçelievler, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Pınartepe Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 09:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 13:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İkitelli Osb

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 12:26

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Gürpınar Mah,Dereağzı Mah,Adnan Kahveci Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 09:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 11:58

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 14:27

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Esenkent Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 14:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler

:

Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattına Debimetre Montajı

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 13:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Ormanlı Mah,Karamandere Mah,Karacaköy Merkez Mah,Örencik Mah,Çiftlikköy Merkez Mah,Yazlık Mah,Belgrat Mah,Başak Mah,Akalan Mah,Kalfa Mah,Hisarbeyli Mah,Celepköy Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Çatalca-Yalıköy 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

13.07.2021 10:54

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesinti raporunu yayınladı. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Günlük programa göre, Bahçelievler, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer'de su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek. İşte su kesintisi programı...

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa Yakasında şebeke hattı arızası ve isale hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi. 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

10.08.2021 10:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Yakuplu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

10.08.2021 10:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Levazım Mah,Levent Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Nisbetiye Mah,Konaklar Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Akat Mah,Arnavutköy Mah,Etiler Mah,Gayrettepe Mah,Cihannuma Mah,Dikilitaş Mah

Arıza Sebebi

:

700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.08.2021 07:19

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

10.08.2021 10:19

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Gültepe Mah

Arıza Sebebi

:

700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.08.2021 07:19

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Rumeli Hisarı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah

Arıza Sebebi

:

700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.08.2021 07:19

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Mesrutiyet Mah,Harbiye Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah

Arıza Sebebi

:

700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

10.08.2021 07:19

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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