Bahçelievler, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Pınartepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 13:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
İkitelli Osb
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 12:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Gürpınar Mah,Dereağzı Mah,Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 09:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 11:58
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 14:27
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Esenkent Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 14:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler
:
Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 13:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Ormanlı Mah,Karamandere Mah,Karacaköy Merkez Mah,Örencik Mah,Çiftlikköy Merkez Mah,Yazlık Mah,Belgrat Mah,Başak Mah,Akalan Mah,Kalfa Mah,Hisarbeyli Mah,Celepköy Mah
Arıza Sebebi
:
400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Çatalca-Yalıköy 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
13.07.2021 10:54
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesinti raporunu yayınladı. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Günlük programa göre, Bahçelievler, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer'de su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek. İşte su kesintisi programı...
İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa Yakasında şebeke hattı arızası ve isale hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
10.08.2021 10:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Yakuplu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
10.08.2021 10:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Levazım Mah,Levent Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Nisbetiye Mah,Konaklar Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Akat Mah,Arnavutköy Mah,Etiler Mah,Gayrettepe Mah,Cihannuma Mah,Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi
:
700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
10.08.2021 10:19
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Gültepe Mah
Arıza Sebebi
:
700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Rumeli Hisarı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah
Arıza Sebebi
:
700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Mesrutiyet Mah,Harbiye Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah
Arıza Sebebi
:
700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.