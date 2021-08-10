Bahçelievler, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti programı

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa Yakasında şebeke hattı arızası ve isale hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İSKİ günlük su kesintisi programını paylaştı. Yayınlanan duyuruda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.08.2021 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.08.2021 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levazım Mah,Levent Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Nisbetiye Mah,Konaklar Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Akat Mah,Arnavutköy Mah,Etiler Mah,Gayrettepe Mah,Cihannuma Mah,Dikilitaş Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.08.2021 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Gültepe Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Mesrutiyet Mah,Harbiye Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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