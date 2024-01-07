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Bahçeli’den Süper Kupa çıkışı: Sorumlular muafiyet kazanamaz

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#MHP#Süper Kupa#Bahçeli
Bahçeli’den Süper Kupa çıkışı: Sorumlular muafiyet kazanamaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:00

MHP Lideri Bahçeli, Süper Kupa kriziyle ilgili, “Finalin oynanması için Riyad’ın niçin seçildiği kadar, protokole neden uyulmadığı bir muammadır. Başta TFF Başkanı olmak üzere, Riyad krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle veya bir şey olmamış gibi davranarak muafiyet kazanamaz” dedi.

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Parti genel merkezinde “Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni”nde açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özetle şu mesajları verdi:

-EN BÜYÜK TEHDİT CEHALET: “Bugünkü insanlık çağında sivrilen en vahim tehdit cehaletin yaygınlaşan cesamet ve cüretidir. Be hey cahiller güruhu, bey hey kendini bilmezler grubu, be hey siyasi işportacılar kafilesi hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Böyle bir bayrağa tarihin hangi döneminde şahit olunmuştur? Şayet rahatsızlık, şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid’den ise tarihe not düşüyorum: Lâilâheillâllah Muhammeden Resulüllah!

-REJİM SORUNU YOKTUR: Her Arapça yazıyı veya görseli irtica diye sunanlar, korku tacirliğine soyunanlar, milli birlik ve dayanışma ruhumuza beşinci kol faaliyetiyle saldıranlar yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır, yeminli Türkiye düşmanlarının süzmeleridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin rejim sorunu, müesses nizamıyla ilgili farklı bir arayışı yoktur, olması da düşünülemez. Yürürlükteki Anayasa’nın 1. Maddesi devletin şeklini tanımlar: “Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.”

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-TFF SÜRECİ YÖNETEMEDİ: Türk futbolunda olmayan sadece futboldur, bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri de aklı başında, sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Süper Kupa finalinin oynanması için Riyad’ın niçin seçildiği kadar, muhatap ülkeyle hazırlanan protokole neden uyulmadığı kafamızı bulandıran ve kuşkularımızı çoğaltan bir muammadır. En başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak üzere, Riyad krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle veya bir şey olmamış gibi davranarak vaki sorundan muafiyet kazanamaz.

-CAN ATALAY KARARI: Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren Anayasa Mahkemesi, milletimizin gasp ve ihanet edilen haklarını ne yapacak, nasıl savunacak, hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin şerefli hâkimlerini de yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz.” 

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#MHP#Süper Kupa#Bahçeli

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