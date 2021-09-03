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Haber Giriş: 03.09.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması!

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçim barajının düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, barajın yüzde 7'ye çekilmesine 'MHP’yi kurtarma hamlesi’ olarak görenlere sert tepki göstererek, "Bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır" ifadelerini kullandı

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7ye çekilmesini ’MHP’yi kurtarma hamlesi’ olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM'ne yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır: Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır" ifadelerini kullandı

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