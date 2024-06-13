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Bahçeli’den ittifak çıkışı

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#MHP#Devlet Bahçeli#İttifak
Bahçeli’den ittifak çıkışı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve CHP görüşmesinin ardından “Türk Siyasetinde normalleşme ve yumuşama’ iddialarıyla MHP’ye düzenlenen siyasi operasyonlar” başlığıyla yazılı açıklama yaptı:

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben Türk siyasetinde, siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiği gözlemlenmektedir. MHP, iyi niyetli, yapıcı, yol açıcı, millet ve ülke lehine olduktan sonra söz konusu munzam ve muhassıl diyaloglardan en ufak rahatsızlık duymayacaktır. 

- Ancak temas trafiğinin MHP’yi karalama kampanyasına dönüştüğü de her türlü izahtan varestedir. 

- İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür.

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- Bizim sevdamız Türkiye, mensubiyet onurumuz da büyük Türk milletidir. Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet MHP bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bize düşen ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakârlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır.

- AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği MHP’nin samimi dileği ve temennisidir.

- Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki Cumhur İttifakı’ndan geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız  mümkün değildir.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz.”

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#MHP#Devlet Bahçeli#İttifak

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