Bahçeli’den Ferdi Tayfur  yanıtı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “İstanbul Belediye Başkanı’nın, Hamas’a terör örgütü iftirası atması, ne hikmetse jet yakıtçılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. Hamas’a terör örgütü demek cinayetleri onaylamak demektir. Ankara’ya gelmeden ve Cumhurbaşkanımızla görüşmeden İstanbul Belediye Başkanı’na koşan Almanya Cumhurbaşkanı’nın niçin böyle bir program akışına ihtiyaç duyduğu bizim nezdimizde soru işaretleriyle doludur.

CUMHUR İTTİFAKI AYAKTA KALACAK

Çok sevdiğim Sayın Ferdi Tayfur’un şarkısının çaldığı ve benim de yürüyüş yaptığım videodan hemen sonra zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirme yapanlar şimdi kulağınızı açıp beni dinleyin. Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Sayın Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, ayakta kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızla olan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu anlayabilmeniz için balığın kavağa tırmanmasını beklemekten başka alternatifiniz kalmamıştır.

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MALİYE BAKANIMIZIN ARKASINDAYIZ

Altını çizerek haykırıyorum ki Türkiye’de yerel halk yoktur, Türk milleti vardır. 23 Nisan mesajımın adresi de DEM’ciler, DEM’lenmiş ve yerel halk tabirini referans almış CHP’li bazı belediye başkanlarıdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız.”

DERVİŞOĞLU’NA: İHANET EDENİ TEBRİK ETMEM

- MHP Lideri Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etmemesine yönelik eleştirilere de şöyle yanıt verdi: “Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış, bir yönetim değişikliği de söz konusu olmuştur. MHP, ‘Herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz?’ suçlaması ile karşı karşıya bırakılıyor ve camiamız içerisinde yeni bir fitne ile iyiyi daha iyileştirmenin çabası içerisine girmeye çalışanlar var. Açıkça söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz.”

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LİDERLİĞİ BUGÜN DEVRALIYOR

İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı. Meclis’te Dervişoğlu’na mazbatasını İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun verdi. Dervişoğlu, çok kritik bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirterek özetle şunları aktardı:

“Türkiye’yi ağır bir süreç bekliyor. İYİ Parti olarak hazırlıklarımız yaptık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yarın (bugün) Sayın Genel Başkanımızdan görevi teslim alacağım ve partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım.

(Yeni anayasa) Türkiye’nin önüne bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buna karşı set oluruz. Milletimize sözümüz var. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz. Bu büyük devletin bekasının yanında olacağız.”

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BAHÇELİ’YE: CAMİANIN GÖNLÜNÜ KIRAMAM

- Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’nin ‘ihanet’ sözüne de “Onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Kendisine karşı maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var. Bugün buralardaysak, bu zamana kadar yaptığımız yolculukların önemli bir yeri var. Ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de büyük bir camianın gönlünü kıramam” diye yanıt verdi.