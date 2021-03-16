Bahçeli’den Danıştay’a ‘Andımız’ tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararla ilgili yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “‘Türk’üm, Doğruyum’ haykırışıyla başlayan Öğrenci Andımız; 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş; 1972, 1997 ve 2012 yıllarında da değişikliğe uğramıştır. And, adı üstünde yemindir, milli ruhun körpe dimağlara aşılanması, milli değerlerin aktarılmasıdır. Hatırlanacağı üzere, Öğrenci Andımızın kaldırılmasına dönük yönetmelik düzenlemesine karşı Türk Eğitim Sendikası’nın Danıştay’a açmış olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal davası 24 Nisan 2018 tarihinde Danıştay 8. Dairesi tarafından karara bağlanmıştır.

Bunun üzerine söz konusu iptal kararının temyiz edilmesi amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na karşı dava açılmıştır. Türkiye’nin çok hassas bir döneminde, geçtiğimiz Cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sorumsuzca, şuursuzca, haktan ve hukuktan mahrum bir şekilde, adeta yangına körükle gider gibi, 8. Daire’nin kararını bozduğu medyaya yansımıştır.

MAKSATLIDIR, MARAZİDİR

Konunun bir başka tuhaf yönü ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından şubat ayında bu kararın alındığı, ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır. Türkiye’nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır. İki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hedefin işaretidir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türk’üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay milli gerçeklerle çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye kimsenin hakkı yoktur.”

MHP KARARA ŞİDDETLE KARŞI

BAHÇELİ karara eleştirilerini şöyle sürdürdü: “MHP Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır. Kaldı ki Andımızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır. HDP’li bölücülerin fezlekelerinin TBMM’ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir.”

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