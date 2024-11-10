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Bahçeli’den 10 Kasım mesajı: Her zaman her yerde anacağız 

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#MHP#Devlet Bahçeli#10 Kasım
Bahçeli’den 10 Kasım mesajı: Her zaman her yerde anacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86’ncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

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Devlet Bahçeli'nin mesajı şöyle:

Atatürk’ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, ‘kuvvetli öngörüsü’ gelmektedir. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlemiş, tüm dünyanın Türkiye’ye gıptayla bakmasına neden olmuştur. O,  Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. Elbette her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız, bu azimkâr iradeden hiç de vazgeçmeyeceğiz.”

MHP Lideri Bahçeli akşam saatlerinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan “Fikrimin İnce Gülü” eşliğinde eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

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#MHP#Devlet Bahçeli#10 Kasım

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