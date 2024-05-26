Bahçeli: Veremeyeceğimiz hesap yoktur

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği, “İl Ocakları Başkanları Eğitim Programı”nın açılışında özetle şunları aktardı:

“Bugünlerde Ülkü Ocaklarını kötülemek için kuyruğa girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara, kutlu varlığına gölge düşürmek için çırpınanlara baktığımızda, hepsinin amaç ve arayışını görüyoruz. Küresel ve bölgesel krizleri Türkiye’ye ihraç etmek için yanıp tutuşanların önünde iman ve irade duvarı gibi yükselen, şer odakları şaşkına döndüren Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi’yle ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır. Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur.

OYUNLARDAN UZAK DURUN

Hiçbir zorluk sizleri durdurmamalıdır. Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak, tuzaklardan ve karanlık oyunlardan uzak ve uyanık durmak lazımdır. Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar dürüst, dengeli, tutarlı ve samimi bir maziye ve mizaca sahibi değildir. Zira Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in veremeyeceği hiçbir hesap da yoktur.”

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SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da kendisini takip eden gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Bahçeli, soruları da özetle şöyle yanıtladı: (Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi) “Zannediyorum Meclis’te veya hükümet nezdinde konu ele alınacak, belediyeler üzerinde tasarruflar sağlanacak, buna da bir son verilecek, sorun çözülecek. Çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar, bunlar tabii belirsiz. Benim alanıma girmiyor. (Asgari ücret tartışmaları) Buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız. Asgari refah seviyesi altında kimseyi bırakmamak gerekir.”