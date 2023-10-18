Bahçeli: Tatbikat doğru ve cesur adım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Kudüs İslam’dır ve Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs mukaddesatımızın namus kilididir. Ne hazin, insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır. Sözde medeni ülkeler sırayla İsrail’in arkasında toplanmıştır. Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan insan hakları savunucuları, soruyorum alayınıza neredesiniz? Refah Sınır Kapısı ile Akdeniz’de oluşturulacak insani yardım koridoru aracılığıyla Gazzelilere el uzatılmalıdır. İsrail saldırılarına derhal son vermelidir. İki devletli çözüm vasatı mutlaka oluşturulmalıdır.

ABD’NİN UÇAK GEMİLERİ TEHDİT

İslam İşbirliği Teşkilatı top çevirmekten, cılız kınama mesajlarından çok daha fazlasını yapacak kararlılık içinde olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın akılcı, ahlaklı ve aktif diplomasisi desteklenmelidir. ABD’nin Doğu Akdeniz’e uçak gemilerini sevk etmesi hafife alınamayacak bir tehdit ve sorumsuzluktur. Buna misilleme ve cevap olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır. Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitiminin yanı sıra Türkiye ile Kıbrıs Türk Devleti’nin birlikte icra edeceği Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı meydanın boş olmadığına dair çok güçlü bir mesajdır.”

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KILIÇDAROĞLU’NU CİDDİYE ALMADIM

CHP Genel Başkanı bize bazı sorular yöneltmiş. Allah var ya pek ciddiye almadım, çünkü sorular iyi hazırlanmamış, hepsi de baştan savma. HDP’nin peruk takmış hali olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi isimli bölücü yapının kongresi yapıldı. Salonda İstiklal Marşı okunmadı, Türk bayrağı asılmadı, bebek katilinin posteri sahneye taşındı. Ne Kılıçdaroğlu’ndan ne de diğer kaprisli müzmin ortaklarından hiç ses çıkmadı. HDP, bu defa da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını almıştır. Bizim anlayamadığımız, bu Anayasa Mahkemesi ne yapmaktadır? 2021 yılından beri HDP’nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi ne hakla sumen altında bekletme gereği duymaktadır? Hem tarih önünde hem millet nezdinde hainlerden olduğu kadar Anayasa Mahkemesi’nden de davacı olacağımızı cümle aleme ilan ediyorum.

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100. YIL YÜZÜĞÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazilerin de izlediği grup toplantısında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için yaptırılan özel yüzük ve rozet taktı. -Rıza ÖZEL / ANKARA



