Bahçeli: Reisi’nin ölümü kaza mı sabotaj mı

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Bahçeli dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 19 Mayıs’ta bir baraj açılış töreni maksadıyla buluşmaları, hitamında yaşanan elim helikopter kazası kanaatimce birbirinden bağımsız gelişmeler değildir. Hakikaten kaza mıdır, yoksa sabotaj mıdır, bilemem; fakat bu trajik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur. İsrail’in iddia edilen kazadaki rolü, ABD’nin nerede durduğu muhakkak berraklaşmalı, diyalog ve işbirliği zeminin genişlemesinin kaza süsü verilerek kesintiye uğramasının amaçlanıp amaçlanmadığı belli olmalıdır. İran’ın başına gelen felaketin Türkiye’de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değildir.

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HDP KARARI NİÇİN ERTELENİYOR

6-8 Ekim’de 37 kişinin ölümüne yol açan isyan teşebbüsünün azılı faillerinin hüküm almaları hukuk devletinin gereğidir. PKK ile HDP arasındaki organik ve örgütsel bağ hukuken tescillenmiştir. Peki Anayasa Mahkemesi HDP’nin kapatma davasını niçin sürüncemede bırakmakta, kararın açıklanmasını niçin sürekli ertelemektedir? HDP bugün değilse, ne zaman kapatılacak; onun uzantısı DEM’in Türkiye’ye kast etmesinin hesabı ne zaman sorulacaktır?

CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık ve hukuksuzluk vurgusu yapması, normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir.

ÖZGÜR ÖZEL’E SORULAR

Türkiye’yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey’e soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum: İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkûmlarının affını istiyor musunuz? Bağımsız Kürdistan’ın kurulmasından yana mısınız? Beraber DEM’lendiklerinize söz verdiniz mi? Türk milletine çağrıda bulunuyorum. Mehmetçiğimiz, polisimiz, teröristleri etkisiz hale getirirken, sizler Meclis’te milli iradeye aykırı teröristi etkisizleştirmek mecburiyetindesiniz. Meclis görevini yapmalı, dokunulmazlıklar kaldırılmalı.”

Bahçeli yeni bir rozetle kürsüdeydi.