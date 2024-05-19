Bahçeli: Kumpasçılarla işimiz olmaz

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kızılcahamam Patalya Otel’de yeni seçilen belediye başkanları ile bir araya geldi. Kampın açılış konuşmasını yapan MHP Lideri, özetle şunları kaydetti: “Türkiye seçimlerin yüksek gerilimli atmosferinden uzaklaşmalıdır. Yumuşama ve normalleşme çağrıları sözde kalmamalıdır. Önümüzdeki süreç herkes için dürüstlük testi mahiyetindedir.

TATLI SU KURNAZLARI

Terörist Demirtaş’ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek, itiraz etmek, karşı gelmek devlete ve millete en ağır hakaret olup bunun yumuşama ortamına zarar verdiğini ileri sürmek art niyetlilik. Özellikle muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki, böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmaktır. Yeni anayasa çağrılarına kulak tıkayıp önce yürürlükteki anayasaya uyma şartını masaya koyanlar, ilave olarak Cumhurbaşkanı’mızın bir kısım tasarrufunun, 31 Mart’tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun düşmediğini iddia edenler alışkın oldukları bulanık havayı tekrar tesis etmek için fırsat kollayan tatlı su kurnazlarıdır. Siyasette yumuşama sürdürülebilir boyutlara tırmanmalıdır. Ancak yumuşama kisvesi altında yumuşakça olmamızı, köşelerimizin törpülenmesini hiç kimse beklememelidir.

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KOMPLO PEŞİNDELER

Kumpasçılarla işimiz olamaz. Komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız bulunamaz. Devletin içinde, FETÖ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayri meşru hiyerarşik sistem kuran, güç devşiren, pozisyon mücadelelerine girişen, kendi tarikat veya cemaat mensupları dışında kim varsa fişleyip berhava etmek için nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Hiç kimse kendisine güç vehmetmemeli, karanlık senaryolarla, sipariş talimatlarla, gizli tanık ifadeleriyle, üstlendiği görevi kötüye kullanmak suretiyle iç huzur ve barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Eğer bu kalkışma olursa, buna cüret edenlerin başı mutlak surette ezilmeli, bağ ve bağlantılarının, devlet, toplum ve medya içindeki uzantılarının tasfiyesi acilen sağlanmalıdır. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız.” Bahçeli, emniyette yapılan soruşturmalara yönelik gazetecilerin sorusuna da “Çok sağlıklı, dürüst, ahlakça milli şuura dayalı bir anlayışla süreci takip ediyoruz” yanıtını verdi.

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ÖZEL CHP’YE RENK KATTI

Bahçeli, gazetecilerin sorularını özetle şöyle cevapladı:

“(Özgür Özel’in ziyareti) Özgür Bey’i Mecliste yakinen takip ettim. Bir defa hareketli, ikincisi heyecanlı bir insan. Üçüncüsü konuşkan. Dolayısıyla CHP’ye yeni bir renk kattı; bu renk güneşin batışı sırasındaki yedi renge bürünürse tehlike ama güneşin renginde kalırsa faydalı olabilir. Güneşin renklerini biliyorsunuz, her renk var orada. Oraya dönüşmemesi lazım.

ÇETİN DOĞAN’IN KONUŞMASI

(28 Şubat tutuklularının tahliyesi) 80 yaş grubunun üstünde artık cezaevinde hayatını devam ettirmekte güçlük çeken insanları dikkate aldığınızda, bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülmemeli. Cezaevinden çıkan bir komutanın, Çetin Doğan’ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Çıkmasını yadırgar üslup içerisinde. Ben cezaevi müdürü olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, ‘Çetin Doğan, sen orada yoksun’ der geri içeri alırdım.

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(Milliyetçi partilerin sayısının artması) Bunun sağlıklı bir izahı yok. Kişisel değerlendirmeler açısından yaklaşılabilir. Bunun içinde siyaseten yetişmiş, kendisini topluma kabullendirmiş insanlar var. Bu insanları parça parça edip küçültmenin bir manası yok. En akılcı olanı bu birikimi bir arada toplayıp, ortak görüş beraberliği içinde güçlü bir yapıya kavuşmaları. Suyun gözü dururken arktan su içilmez, onu demek istiyorum.

(Müsavat Dervişoğlu’nun Anayasa ve normalleşme çıkışları) Bazen sertleşiyorlar; bazen uyumlu hale geliyorlar. Zannediyorum bazı konularda ana hatları çizmek suretiyle partiyi toparlamak gayreti içerisinde. Bazı görüşleri netleştirme gayreti içerisinde. İnşallah öyle bakarlar.”

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BAHÇELİ’YLE SICAK SOHBET

YENİ GÖZDESİ HANDE MEHAN

BAHÇELİ Kızılcahamam’da gazetecilerle yaptığı samimi sohbette, araba koleksiyonundan son dönemlerde dinlediği sanatçılara kadar pek çok konuya değindi...

- Son zamanlarda Hande Mehan’ı severek dinliyorum. (Bir Kızıl Goncaya Benzer şarkısını gazetecilere dinlettikten sonra) Bu sesi beğenmeyen var mıdır?

ŞİMDİKİ ARABALAR ÇAY BARDAĞI GİBİ

- Esengül’ün bütün kasetleri bende var. Bir kaset koleksiyonum var.

- Ferdi Tayfur’un 1390 eseri var.

- Ferdi Tayfur’un şarkılarını dinlerken, Toroslar’dan geçerken, araba kendi kendine viraj alıyor (gülümsüyor).

- Klasik arabalar şimdikilerle mukayese edilmez. Şimdikiler çay bardağı gibi, yanyana koyduğunda bardak kime ait belli değil. Mercedes’in, Chevrolet’nin, Cadillac’ın, Ford’un kendine has özelliği var. İlerleyen günlerde kolum iyileşirse Ankara turuna başlayacağım.

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- Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır. Küme düşmesine rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla sporun gümrüğüdür. Düşmesine de rıza göstermiyoruz

- (‘Beşiktaş’a dönme ihtimaliniz yok mu’ sorusuna) Bizde dönüş yok. Bizde dönmek yok yani.”