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Bahçeli 'bölücü kebapçı' diyerek neyi kastetti? MHP'li Yönter fotoğrafları paylaştı

#Bahçeli#Bölücü Kebapçı#MHP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında kullandığı 'bölücü kebapçılar' ifadesi muhalefetin eleştirilerine yol açtı. Peki Bahçeli o ifadelerle neyi kastetti? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu soruya yanıt verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte vardır' sözleri gündem oldu. 'Bölücü kebapçı' ifadesine CHP Mersin milletvekili Cengiz Gökçel kebapçı ziyaretleriyle yanıt verdi, 'Kebapçılar geçinemiyor' dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de grup toplantısında kürsüye bir kebapçı çıkarttı.

Bahçeli'nin 'bölücü kebapçı' ifadesiyle ne kastettiği sorusuna cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. Yönter, sosyal medya hesabından MHP liderinin kebapçı sözleriyle kimi kastettiğine dair bir yazı paylaştı. CHP, HDP ve İYİ Parti'den gelen eleştirilerin hatırlatıldığı yazıda kebapçılara terörist denildiğini öne sürenler kebap sofralarında ülkeyi bölme planı yapanları gizlemeye çalıştı denildi.

Bahçeli bölücü kebapçı diyerek neyi kastetti MHPli Yönter fotoğrafları paylaştı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyadan da bazı fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflar 2012 yılından... HDP'nin o dönem ismi BDP'yken tam da cezaevlerinde ölüm oruçları sürerken, o dönem BDP'li isimlerin sofra başında kebap yerken görüntüleri yer aldı. Bir başka fotoğrafta da CHP'lilerin İstanbul'da yediği kebap görüntülerini paylaşan Yönter, fotoğraflara 'bölücü kebapçılar hainsiniz' diye yazdı.

Bahçeli bölücü kebapçı diyerek neyi kastetti MHPli Yönter fotoğrafları paylaştı

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