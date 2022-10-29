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Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

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#Bolu#Lahit#Roma Dönemi
Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 15:15

Bolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

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Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, iş makinesi sert bir cisme çarptı. İş makinesi operatörü, makineyle kütlenin etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.

Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

lahit, incelenmek üzere müze müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahidin kapağının hafta içi müze yetkilileri gözetiminde açılacağı öğrenildi.

Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

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#Bolu#Lahit#Roma Dönemi

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