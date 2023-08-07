Bahane yine aynı! 7 ay önce evlendiği kocasını öldürmüştü

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Uşak’ta bir sitenin 1’inci katında, önceki gün 03.00 sıralarında, antika halı satışı işi yapan Emrah Aka (42) ile eşi Emine Aka (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emine Aka, mutfaktan aldığı bıçakla 7 ay önce evlendiği eşini ağır yaraladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Emrah Aka, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Emine Aka, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Aka ifadesinde, kendisinin eşini kıskanması nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığını söyledi.