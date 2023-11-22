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Bağış bilgisayarları satıp kumar oynamış! O müdüre memurluktan çıkarma cezası teklifi

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#Afyonkarahisar#Kumar#Okul Müdürü
Bağış bilgisayarları satıp kumar oynamış O müdüre memurluktan çıkarma cezası teklifi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 11:25

Afyonkarahisar'da gurbetçilerce bağışlanan bilgisayarlardan 8'ini 4 bin 500 euroya satıp, kumar oynadığı iddia edilen okul müdürü M.A. hakkında 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası teklif edildi.

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Emirdağ'a bağlı Güveççi'de bir ortaokula, köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçilerce 19 dizüstü bilgisayar bağışlandı. İddiaya göre; bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 8'ini 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti. Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim müfettişlerince yürütülen soruşturma neticesinde M.A. hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası teklif edildi. Nihai kararı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü verecek.,

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#Afyonkarahisar#Kumar#Okul Müdürü

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