Bağımsız Filistin kurulmalı

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Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Bugünkü görüşmelerimizde Filistin’deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ikili görüşmemizde heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik.

HAK ETTİĞİ İLGİYİ TOPLAYAMIYOR

Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz.

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BARIŞIN TEK YOLU İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Bölgede adil ve kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir.

DOĞU KUDÜS BAŞKENTİ OLMALI

Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum.

Buradan tüm Filistin halkına; Ramallah’ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum.”

İSRAİL, BM KARARINI UYGULAMADI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da konuşmasında özetle şunları söyledi:

“İsrail hükümeti aşırı sağcı, radikal tutumlarıyla tüm barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. Irkçı ve tamamıyla sömürgeye dayalı yaklaşımıyla birlikte bu sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar verdiği sözleri de yerine getirmedi. Birleşmiş Milletler tarafından alınan yaklaşık bin karardan maalesef hiçbir tanesi uygulamaya geçmemiştir. Türkiye her daim Filistin’in uluslararası arenada haklarını savunmakta ve siyasi girişimlerini sürdürmektedir. Sizlere, Türkiye devletine, Türk halkına, Filistin davası ve halkının yanında yer alması nedeniyle minnettarlığımızı ifade ediyoruz.”