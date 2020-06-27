Bağımlılığa karşı Bağımsızlık Köyü

İstanbul Kemerburgaz’da “Bağımsızlık Köyü’nde Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla hayata geçirilen ‘Bağımsızlık Köyü’nün açılışına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri İsmail Erkam, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Doğayı terapi olarak kullanacağız. Şu an rezervde 800 hasta var. Sadece hapse atmak çözüm değil onu oradan tedavi yöntemi ile hayata tekrar kazandırma modeli en iyi uygulama” dedi. Başsavcı İrfan Fidan ise, “Projenin adı çok güzel. Ceza hukukunun amacı sadece cezalandırmak değildir. Islah ve iyileştirmektir. Topluma iyi bireyler olarak geriye dönüşlerini sağlamaktır” diye konuştu.

EĞİTİM ALACAKLAR

Kemerburgaz’da 14 bin 970 metrekare alana kurulan merkezde drama, beden dili, çiçek tasarımı, yemek yapımı ve müzik atölyelerinde eğitimler verilecek. Bu atölyelerde bağımlı vatandaşların yeni beceriler kazanmaları, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları desteklenecek. İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetki alanına giren, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 14-29 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençlerin ana hedef grubu oluşturduğu projeden bir yıl içinde en az 500 kişinin faydalanması hedefleniyor. ‘Bağımsızlık Köyü’nde madde bağımlıları park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım, sebze fidesi üretimi ve girişimcilik eğitimleri de alacak.