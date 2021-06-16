BAGFAŞ’a süre tartışması

Hürriyet’e bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, “Amonyak kullanılan tesiste soğutma işleminin yapılabilmesi için valilik kararıyla 50 gün süre tanınmış. Ancak bakanlığımızın denetim ekibi, mobil laboratuvarımızla birlikte tesisin soğutma suyu noktasında sürekli bulunarak, 2-3 saatte bir numune alıyor. Olayın başından beri sürekli izliyoruz, deniz ortamına verdikleri suda azot, fosfor kirliliği var mı yok mu kontrol ediyoruz. Dün bize Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katıldı” dediler.

DENEYİMLİ EKİPLER DENETLEMELİ

Uzmanlar, valiliğin birinci görevinin şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek değil, halkın ve çevrenin sağlığı ile Marmara’nın kirletilmemesi olduğunu anımsatarak, “Bu tür kompleks üretim yapılan sanayi tesisleri mutlaka, tesisin özelliklerini bilen, teknik ve deneyimli ekiplerle denetlenmelidir. Öyle ki denetim sırasında, numune alımında tesisler, gerçek atıksuları yerine şebeke suyunu basabiliyorlar. Böyle durumlarda ne fosfor ne azot görünür, sonuçlar tertemiz çıkar” dediler. Uzmanlar bu nedenle BAGFAŞ’ın bundan sonraki denetim sürecinde TÜBİTAK, ODTÜ, İTÜ gibi kurumlardan ekiplerin yer alması gerektiğinin altını çizdiler.

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