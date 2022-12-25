Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bağdat Caddesi'nde kaza: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Bağdat Caddesi#Kaza#Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 08:59

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde süratli olduğu belirtilen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vatandaş hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 05.00 sıralarında Bağdat Caddesi, Kadıköy istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre süratli olduğu belirtilen bir otomobil, o esnada aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Yusuf A. feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf A’nın yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri olay mahalinde inceleme yaptı. Yusuf A’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, yaşamını yitirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ise Yusuf A.'nın ölümüne neden olan otomobilin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili konuşan Uğur Yıldırım, “Durduğumuzda yerde yatıyordu. Baya kan kaybetmişti. Çarpan kişilerde durmamış kaçmış” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bağdat Caddesi#Kaza#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall

BAKMADAN GEÇME!

58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall