Bağdat Caddesi'nde kaza: 1 ölü

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Olay, saat 05.00 sıralarında Bağdat Caddesi, Kadıköy istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre süratli olduğu belirtilen bir otomobil, o esnada aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Yusuf A. feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf A’nın yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri olay mahalinde inceleme yaptı. Yusuf A’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, yaşamını yitirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ise Yusuf A.'nın ölümüne neden olan otomobilin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.



Kazayla ilgili konuşan Uğur Yıldırım, “Durduğumuzda yerde yatıyordu. Baya kan kaybetmişti. Çarpan kişilerde durmamış kaçmış” dedi.