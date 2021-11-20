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Bağdat Caddesi'nde feci kaza! Uğur Meleke'nin de aracına çarptı

#Bağdat Caddesi#Kaza#Trafik Kazası
Bağdat Caddesinde feci kaza Uğur Melekenin de aracına çarptı

Kadıköy'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki sürücünün araçtan çıkma anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü araçtan çıktıktan sonra kaçmaya çalışsa da polis tarafından yakalandı. Öte yandan, Hürriyet yazarı Uğur Meleke de Twitter'dan bir açıklama yaparak "Zincirleme kaza sırasında benim de park halindeki arabama vurmuşlar. Ben iyiyim, kazayı camdan gördüm.' ifadelerini kullandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşandı.

Erol Yılmaz yönetimindeki 34 BLS 574 plakalı lüks otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 34 DR 1556 plakalı otomobile ve 34 DDB 949 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan lüks otomobildeki sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Sürücünün takla atan otomobilden çıkartılma anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alkollü olduğu belirtilen sürücü ise otomobilde çıkarıldıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü yapılan alkol kontrolünde 1 promilin üzerinde alkollü çıktı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası Bağdat Cadde'sinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Bağdat Caddesinde feci kaza Uğur Melekenin de aracına çarptı

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Kazanın görgü tanığı Ozan Canciğer, "Burada bir kalabalık görünce olay yerine geldim. Tam olarak olayı göremedim ama söylenene göre burada park halinde araçlar varmış. Gelen otomobilde hızlı bir şekilde geliyormuş ve alkollü olduğunu söylediler. Park halindeki araçlara çarpmış. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazalı araçları da çektiler" dedi.

UĞUR MELEKE'DEN AÇIKLAMA: OLAYI CAMDAN GÖRDÜM

Öte yandan, Hürriyet yazarı Uğur Meleke de Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlarınıza dönüş yapamıyorum, çünkü hastanedeyim. Ben iyiyim, kaza olduğu sırada hastanede anneme refakat ediyordum. Olayı camdan gördüm. Zincirleme kaza sırasında benim de park halindeki arabama vurmuşlar. Konu bundan ibaret."

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#Bağdat Caddesi#Kaza#Trafik Kazası

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