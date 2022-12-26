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Bağdat Caddesi'nde çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Bağdat Caddesi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 13:56

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde Yusuf Aktaş'a çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

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Bağdat Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti. Aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu. Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra, hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Aktaş'a kaldırıma park ettiği aracının yanına gittiği sırada hızla gelen bir otomobilin çarptığı görülüyor.

Yusuf Aktaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin Kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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EVİNDE YAKALANDI

Polis olay yerinden sürücünün A.E. olduğunu tespit etti. A.E. aynı gün Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı,.

A.E. "Taksirle Öldürme" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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#İSTANBUL#Bağdat Caddesi#Kaza

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