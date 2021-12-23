Bağdadi’nin sağ koluna ‘etkin pişman’lık indirimi

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Tacikistan kökenli Ahmet Süleyman İbni Muhammed, MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 28 Nisan 2021 günü İstanbul’da gözaltına alındı. İbni Muhammed’in cep telefonundan çok sayıda infaz görüntüsü ve bombalı yelekli, otomatik tüfekli fotoğrafları çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mayıs 2021 günü tutuklanan ve DEAŞ terör örgütünün elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu ileri sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed’le ilgili iddianamede, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olduğunu belirterek terör örgütü yöneticisi olmak suçundan 27.5 yıl hapsini istedi.

Ahmed Süleyman İbni Muhammed, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava aşamasında etkin pişmanlıktan faydalandı ve DEAŞ terör örgütüyle ilgili itiraflarda bulundu. Davanın dün görülen son duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed’i ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan kısmen etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçunda beraatına karar verilen sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.