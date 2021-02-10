Bağcılar'da koronavirüs denetimi

İngiltere’de başlayan ve tüm dünyada genelleşen mutasyonlu virüs Türkiye’de de görüldü. Koronavirüse göre 1.5 kat hızlı yayıldığı tespit edilen mutant virüsün göründüğü şehir sayısı ülkemizde 23’e ulaştı. Uzmanların bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70’e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu ve gençleri hedef aldığını açıklaması korkuya neden oldu. Kovid-19 salgınına karşı planlı bir mücadele içinde olan Bağcılar Belediyesi de ilçe sakinlerini bu büyük tehlikeden korumak amacıyla alarma geçti.

VİRÜSÜN HAYATTA KALABİLECEĞİ YERLER BELİRLENDİ

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mutasyonlu virüsün hayatta kalabileceği ve kolay bulaşabileceği noktaları mercek altına aldı. Hazırlanan plan doğrultusunda başta meydan, yürüyüş yolları olmak üzere bütün sokaklar dolaşıldı. Denetimlerde vatandaşların HES Kodu sorgulamasının yanında maske, mesafe kuralı kontrol edildi. Esnaf ise çok sıkı bir denetime tabi tutuldu. İşyerlerinin İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne uyulup uyulmadığına bakıldı. Denetimlerde halkın sağlığını hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapıldı.

PAZAR YERLERİNE ÖZEL BİR ÖNEM VERİLİYOR

Yoğunluğun en çok yaşandığı semt pazarlarına ise özel bir önem veriliyor. Pazarın kurulacağı yer için bir gün önceden araştırma başlatılıyor. Büro personeli, pazarcıların ve çalışanlarının kimlik numaraları üzerinden Kovid hastası, hastayla temaslı ya da karantinada olup olmadıklarına bakıyor. Böyle bir durumu olan pazarcının tezgah açmasına izin verilmiyor. Ertesi günkü tezgah kontrollerinde kurallara uymayanlara idari işlem yapılıyor. Pazarlar gün boyunca dış ekiplerce denetlenerek bulaş riski en aza indirilmeye çalışılıyor.

“TAVİZ VERMİYORUZ”

Mutasyonlu virüse karşı tedbirleri sıkılaştırdıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Koronavirüsle mücadelemizi ilk günden beri taviz vermeden sürdürüyoruz. Ancak son zamanlarda görülmeye başlanan mutant virüsün şiddetinin diğerine oranla daha yüksek olması bizi daha yoğun bir çalışmaya sevk etti. Denetimlerimizi artırdık bütün gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin de rehavete kapılmamasını ve daha çok dikkat etmesini istiyorum. Birlikte başaracağız” dedi.

Mutant Virüs operasyonunda Şubat ayının ilk 9 gününde 11 bin 101 denetleme yapıldı.