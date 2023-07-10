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Bağcılar'da hayalet ekran hırsızlığı: Kameralara anbean yansıdı

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#Hayalet Ekran#Hırsızlık#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 09:48

Bağcılar'da park halindeki otomobilin camını kırıp bir buçuk dakikada 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızları fark eden çevredeki kişi otomobilin sahibine seslendi ancak başarılı olamadı.

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Olay, 6 Temmuz Perşembe günü saat 06.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi’nde meydana geldi. Beyaz bir otomobille sokağa gelen hırsızlardan biri araçtan inmeden park halindeki bir otomobilin camını saniyeler içinde kırdı. Daha sonra otomobilden otomobile geçen hırsız hayalet ekranı sökmeye başladı. Beraberindeki diğer arkadaşı da geldikleri otomobilin içinde bekledi. Bu sırada sokak sakinlerinden biri hırsızları fark etti.

Bağcılarda hayalet ekran hırsızlığı: Kameralara anbean yansıdı

HEM HIRSIZLARA BAĞIRDI HEM DE ARAÇ SAHİBİNE SESLENDİ

Sokak sakini olayı engellemek için önce hırsızlara daha sonra da hırsızlığın yapıldığı otomobilin sahibi Emre Bayrak’a seslendi ancak sesini duyuramadı. Korktuğu için hırsızların yanına gidemeyen sokak sakini olay yerinden ayrıldı. Kendilerini fark edenlere aldırış etmeyen hırsızlar 1 buçuk dakika içinde söktükleri 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı geldikleri otomobile aktarıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

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#Hayalet Ekran#Hırsızlık#İstanbul

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