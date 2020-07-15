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Hürriyet
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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Bağcılar Kaymakamı ölümden döndü! Saniye saniye kaydedildi

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İstanbul Bağcılar'da kamyon dehşetinden son anda direksiyon kırarak kurtulan otomobilin, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın makam aracı olduğu ortaya çıktı.

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  • Bağcılar Kaymakamı ölümden döndü
  • Bağcılar Kaymakamı ölümden döndü
  • Bağcılar Kaymakamı ölümden döndü
  • Bağcılar Kaymakamı ölümden döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Refüjü aşan kamyon  ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı. 

KAYMAKAM SON ANDA KURTULDU

Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazadan son anda direksiyon kırarak kurtulan siyah otomobilin Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın makam aracı olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ı anmak için Kirazlı Mezarlığı'ndaki programa giden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan kaza sırasında kamyonun önüne çıkan ilk otomobildeydi. Eldivan'ın şoförü üzerlerine gelen kamyonu fark ederek direksiyun kırdı ve  ara sokağa girdi.

Kazanın ardından otomobilinden inen Eldivan ve şoförü kamyonun çarptığı otomobildekilere yardım etti.

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