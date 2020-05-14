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Hayri ŞEN/ İZNİK,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Bağ evine giren hırsız suçüstü yakalandı

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Bağ evine giren hırsız suçüstü yakalandı
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BURSA'nın İznik ilçesinde, bağ evinden hırsızlık yapan U.U. (31) çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Hırsızlık olayı, İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, bugün öğle saatlerinde yaşandı. Bağ evine bir kişinin girdiğini gören vatadaşlar, polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, bağ evine hırsızlık için giren U.U.'yu çaldığı malzemeler ile yakaladı. U.U., gözaltına alındı.

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