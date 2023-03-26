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Bağ evindeki tartışmada kan aktı! 1 ölü, 1 yaralı

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#Gaziantep#Tartışma#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 23:07

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde aile arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bağ evinde yaşanan dehşette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Cebeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bağ evinde aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında ateşlenen silahla Sinan Kaçan ve Hakan Kaçan vuruldu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Sinan Kaçan olay yerinde hayatını kaybetti.

Bağ evindeki tartışmada kan aktı 1 ölü, 1 yaralı

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Kaçan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Gaziantep#Tartışma#Cinayet

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