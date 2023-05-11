Bağ evinde öldürülmüştü! Emine katiliyle adliyede tanışmış

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Arapça tercümanlık yapan Emine Ercandoğdu’nun (38) 10 yıl önce ayrıldığı eşinden 10 ve 12 yaşlarında iki çocuğu vardı. Siyah kuşak kick boksçu ve zumba eğitmeniydi. Tercümanlık yapmak için gittiği Bakırköy Adliyesi’nde 3 yıl önce bilirkişi olarak görev yapan emekli polis Tuncay Gülenç’le (55) tanıştı. Gülenç’in de 2 çocuğu vardı, eşiyle boşanma aşamasındaydı. Bir ayrılıp bir barışan iki sevgilinin ilişkileri çalkantılı ilerliyordu. İddiaya göre, iki sevgili sürekli kavga ediyordu. Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı da olan Ercandoğdu, 2021 yılında İstanbul Bakırköy’deki bir alışveriş merkezindeki oturdukları kafede tartışma yaşadığı Gülenç’i şemsiyeyle darp etmiş, sonra da üzerine kahve dökmüş, Gülenç ise sevgilisinin tepkisine karşılık vermemişti.

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KAN İZLERİ GÖTÜRDÜ

Tuncay Gülenç’in oğlu Gökmen Gülenç geçen yıl öldürüldü. İyice psikolojisi bozulmuştu. Tuncay Gülenç geçen pazartesi günü Emine Ercandoğdu ile birlikte Sakarya Hendek’teki bağ evine gitti. Aralarında çıkan tartışmada Gülenç tabancasıyla tek el ateş ederek Ercandoğdu’yu yaraladı ve otomobiline binerek oğlunun mezarının başına gitti. Burada tabancasını başına dayayarak tetiği çekti. Gülenç’in otomobilindeki kan izlerinden şüphelenen jandarma ekipleri bağ evine gitti. Ercandoğdu yaralı halde evin içinden dışarıya kadar sürünerek gelmiş, burada hayatını kaybetmişti. Ercandoğdu karnının üst tarafından yaralanmıştı. İşlemler sonrası Gülenç’in cenazesi memleketi Giresun’a, Ercandoğdu’nun cenazesi ise İstanbul’a götürüldü. Cenazeler dün toprağa verildi.

OĞLUNA SON MESAJ









Tuncay Gülenç’in oğlunun birinci ölüm yıldönümü olan 30 Mart 2023 günü sosyal medya hesabından, “Kocaman bir yıl oldu evladım bu acıları ne unutacağım ne de unutturacağım sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Nurlar içinde uyu” yazdı.

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PARTİ YETKİLİSİ PAYLAŞTI

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “İl Başkan Yardımcım, çalışma arkadaşım, can yoldaşım Emine Ercandoğdu’yu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kelimeler kifayetsiz. Seni asla unutmayacağız. Başta evlatları olmak üzere ailesine ve Gelecek camiamıza başsağlığı dilerim. Mekânın cennet olsun.”