Bağ evi yangında kül oldu

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Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi. Birinci kattan alevlerin ve duman yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev içerisinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Dumandan etkilenen adı öğrenilemeyen ev sahibi kadın sağlık görevlileri ambulansa alarak oksijen desteği sağladı. İtfaiye ekipleri, yangını 30 dakikalık çalışma sonunda söndürdü.

İTFAİYE ERİ MERDİVENDE DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Yangını söndürmek için bölgeye gelen bir itfaiye eri balkona dayadığı merdivenle yukarıya çıkmaya çalışırken düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının düşeceğini fark eden 2 itfaiye eri hemen merdiveni tutarken, merdiven üzerinde bulunan itfaiye eri de aşağıya indi. Ayrıca, itfaiye aracı üzerindeki merdivene çıkan başka bir itfaiye eri de burada düşme tehlikesi yaşadı.

VATANDAŞLAR İZLEME YARIŞINA GİRDİ

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Birinci katı saran alevleri gören vatandaşlar yangın bölgesine gelirken, yangını seyretme yarışına girdi. Bazı vatandaşların telefonlarla yangını kayıt altına aldığı görüldü. Yangında binada yaşayan bazı vatandaşların da panikle balkona çıktığı dikkat çekti.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.