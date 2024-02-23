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Babaya veda

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Şevki Bolat#Osman Aşkın Bak
Babaya veda
Burcu Purtul UçarAli Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 07:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın babaları Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Şevki Bolat için dün Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Vali Davut Gül, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TBMM eski Başkanları Mustafa Şentop ve İsmail Kahraman, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski İçişleri Bakanı ve milletvekili Süleyman Soylu, eski İstanbul Valisi Muammer Güler, eski bakan ve milletvekili Nureddin Nebati, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın katıldığı cenaze namazını İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kıldırdı.

Şevki Bolat’ın cenazesi Topkapı Çamlık Mezarlığı’na defnedildi. Bakan Bolat, “Acımızı paylaştınız. Allah sizlerin bizlerin ölmüşlerine gani gani rahmet eylesin” dedi. 

Babaya veda

Şevki BolatÖmer Bolat

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#Ömer Bolat#Şevki Bolat#Osman Aşkın Bak

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