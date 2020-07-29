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Emin YEŞİL - DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Babaya sokak ortasında öldüresiye dayak!

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Babaya sokak ortasında öldüresiye dayak!
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Sultangazi'de cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını yol ortasında öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp edilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araya giren vatandaşlar, adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha sonra polis merkezine giderek oğlundan şikâyetçi oldu.

Babaya sokak ortasında öldüresiye dayak

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı görülüyor. Defalarca babasını sopayla darp eden kişi, araya giren vatandaşların durdurulması görüntülere yer aldı.

 

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