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Babasının sevgilisini şikâyet etti

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#Defne Behar#Hilal Kalkan#Savcılık
Babasının sevgilisini şikâyet etti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

Türkiye’nin ilk endüstriyel dondurma markası olan Panda’nın kurucusu Vedat Behar’ın kızı Defne Behar, babasının kız arkadaşı Hilal Kalkan’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve aracına saldırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Defne Behar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şunları anlattı: “Hilal Kalkan arabama saldırarak kapısını zorla açmaya çalıştı. Hilal Kalkan, babamın telefonunu alarak bana, ‘Sen bittin, sen yoksun artık!’ içerikli mesajlar atmıştır. Hilal Kalkan, sadece bana değil, şirketteki diğer çalışanlara da hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunmaktadır. Şahsımı ölümle tehdit etmekte olduğundan evden çıkmaya korkar hale geldim. Can güvenliğimin sağlanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Kendisinden tehdit ve hakaret suçlarından şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum.”

Babasının sevgilisini şikâyet etti

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#Defne Behar#Hilal Kalkan#Savcılık

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