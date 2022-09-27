Babasının sevgilisini şikâyet etti

Haberin Devamı

Defne Behar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şunları anlattı: “Hilal Kalkan arabama saldırarak kapısını zorla açmaya çalıştı. Hilal Kalkan, babamın telefonunu alarak bana, ‘Sen bittin, sen yoksun artık!’ içerikli mesajlar atmıştır. Hilal Kalkan, sadece bana değil, şirketteki diğer çalışanlara da hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunmaktadır. Şahsımı ölümle tehdit etmekte olduğundan evden çıkmaya korkar hale geldim. Can güvenliğimin sağlanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Kendisinden tehdit ve hakaret suçlarından şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum.”