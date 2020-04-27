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DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Babasını dövüp, ev hapsinden kaçtı

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Babasını dövüp, ev hapsinden kaçtı
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Kütahya'da eski eşi Nesibe T.’yi tehdit ettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan Veysel S., dışarı çıkmasına izin vermeyen babasını dövüp, otomobille kaçtı. Elektronik kelepçenin verdiği sinyal üzerine harekete geçen polis, Veysel S.'yi evinin yakınındaki parkta yakaladı. Veysel S.'ye, ikinci kez ev hapsi cezası verildi.

Veysel S., eski eşi 1 çocuk annesi Nesibe T.’nin, evine gidip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Nesibe T. de bu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından ‘Ölmek istemiyorum’ yazarak, paylaştı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Veysel S. gözaltına alındı. Eski koca, sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı.

Babasını dövüp, ev hapsinden kaçtı

Elektronik kelepçe takılı olan Veysel S., önceki akşam evden çıkmak istedi. Ancak babası izin vermedi. Bunun üzerine babasını dövüp, otomobiliyle kaçtı.

Elektronik kelepçeden gelen sinyal üzerine harekete geçen polis ekipleri, Veysel S.’yi evinin yakınındaki Maltepe Parkı’nda yakaladı.

Yeniden adliyeye çıkarılan Veysel S., savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol tedbirleri alınıp, ev hapsine çarptırıldı.

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