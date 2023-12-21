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Babasını balta ile öldüren çocuğun ifadesi dehşete düşürdü

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#Kahramanmaraş#Cinayet#Son Dakika
Babasını balta ile öldüren çocuğun ifadesi dehşete düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 12:22

Kahramanmaraş'ta Andırın ilçesinde H.B. (14), babası Ahmet Bakacak'ı (58), başına balta ile vurarak öldürdü. H.B., ifadesinde "Babam bana hakaret ve küfür etti. Beni kızgın demir ile dövecekti. Ben de balta ile kafatasına 2 defa vurarak öldürdüm" dedi.

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Olay, 19 Aralık'ta gece saatlerinde Geben Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bakacak, evin alt katındaki ahırda ölü olarak bulundu. İncelemede, Bakacak'ın başına aldığı darbe ile hayatını kaybettiği belirlendi.

YİYECEKLERDE VE ŞIRINGADA ZİRAİ İLAÇ

Çalışma başlatan jandarma, Bakacak'ın evindeki yiyecekler ile bir şırıngada zirai ilaç tespit etti. Bunun üzerine aile fertlerinde yoğunlaşan jandarma, Bakacak'ı oğlu H.B.'nin hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, Bakacak ile oğlunun olay saatinde evde yalnız olduğunu belirledi.

Babasını balta ile öldüren çocuğun ifadesi dehşete düşürdü

"BENİ KIZGIN DEMİRLE DÖVECEKTİ"

Jandarma, dün sabah H.B.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden H.B., "Babam bana hakaret ve küfür etti. Beni kızgın demir ile dövecekti. Ben de balta ile kafatasına 2 defa vurarak öldürdüm" dedi. H.B. tutuklanırken, olayda kullanılan balta evin 400 metre ilerisindeki çöp konteynerinde bulundu. Bakacak'ın cenazesi ise otopsi sonrası Geben Mahallesi'nde toprağa verildi.

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#Kahramanmaraş#Cinayet#Son Dakika

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