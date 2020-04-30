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DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

Babasına kızdı, ATM'leri parçaladı!

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Bursa'da, Nurcan Taş (41) babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı çekiçle ATM'lere saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurcan Taş, babası ile ölen annesinden kalan miras nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taş, eline aldığı çekiçle evden çıkıp, Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lere saldırdı.

Babasına kızdı, ATMleri parçaladı

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren kadını, sakinleştiremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin sakinleştirici iğne yaptıkları Nurcan Taş, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Babasına kızdı, ATMleri parçaladı

Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen 8 ATM'de inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.

 

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