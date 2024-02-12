Babanın scooter isyanı

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İzmir Karşıyaka’da 10’uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez (16) ve annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç’in (23) 4 Şubat gecesi bindiği ‘scooter’a, M.E.Ö.’nün (20) kullandığı otomobil çarptı. Kazada Soykan Sönmez ile ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Soykan Sönmez kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin stajyer ehliyetli sürücüsü M.E.Ö. tutuklandı.

AĞABEYİ YOĞUN BAKIMDA

Soykan’ın babası Gökhan Sönmez, kaza gününü anlatarak, “Çocuklarımızla konsere gitmiştik, biz erken ayrıldık. Bir süre sonra onlar da arkamızdan gelmek üzere konserden ayrılmış. Scooter ile yola çıkmışlar. Karşıya geçerken hızla otomobil çarpmış. 2 çocuğum hastaneye kaldırılıp, entübe edilerek, yoğun bakıma alınıyor. Soykan’ı kaybettik, büyük oğlum Göktuğ’un tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor” dedi.

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'SOYKANLAR ÖLMESİN’

‘Scooter’ın tehlikeli olduğunu vurgulayan Sönmez, “10 yaşında herhangi bir çocuk, telefonundaki bu uygulama ile bu aracı alıp kolayca trafiğe çıkabiliyor. Soykan Antalya Manavgat’tan İzmir’deki okulunu burslu kazanabilmek için emek vermişti. Burslu okuyordu. İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerini konuşabilen; ülkesine hizmet etmek isteyen bir çocuktu. Böyle hunharca bir kazada bütün emekleri ve idealleri mahvoldu. Belki yarın sizin çocuğunuz da cep telefonundan bir uygulamayla scooter kullanacak. Belki aynı senaryoyu sizler yaşayacaksınız. Tüm anne, babalara sesleniyorum. Çocuğu olan her anne ve baba, çocuklarına sahip çıkmalı. Kimse mağdur olmamalı. Çok net bir şekilde ‘scooter’lar kaldırılmalı. Çünkü çocuklarımızın canıyla oynanıyor. Çocuklarımız cep telefonu uygulamasıyla 15 lira gibi bir ücret karşılığında bu canavarları kullanabiliyor. Çünkü çok tedbirsiz bir araç. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Hiçbir şekilde denetlenmiyor. Telefonlarınız varsa direğin ağacın altında duran aracı alıp kullanabiliyorsunuz. Bunun için kanun boşluğu var. Kanun yapılsın, artık yeter. Kimsenin annesi ağlamasın. Soykanlar ölmesin” diye konuştu.