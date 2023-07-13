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Babanın acısı yürek yaktı... "Aslan parçam nereye"

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#Pençe-Kilit Harekât Bölgesi#Erdem Kavlak#Ramazan Sarıkaya
Babanın acısı yürek yaktı... Aslan parçam nereye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde silah kazasında ağır yaralanıp hastanede şehit olan sözleşmeli er Erdem Kavlak’ın (26) acı haberi ailesini yasa boğdu.

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Van’da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas’a getirilen şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanı’nda karşılayan baba Ebubekir Kavlak, gözyaşlarına boğuldu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tabutu görünce yıkılan babaya kollarından tutarak destek oldu. Anne Yurdagül Kavlak da oğlunun ardından ağıtlar yaktı. Bekâr olan şehit Kavlak’ın cenazesi, Kangal ilçesi Havuz köyünde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

KAHRAMAN ABİYE ÜNİFORMALI VEDA

HAKKÂRİ’de görev yapan Piyade Er Ramazan Sarıkaya da Van’ın Gürpınar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Şehit için İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törende şehidin babası Rıza Sarıkaya ve annesi Gülsüm Sarıkaya gözyaşlarına boğulurken kardeşi Resul de (15) ağabeyinin askeri üniformasını giydi. Şehidin cenazesi memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde toprağa verildi.  

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#Pençe-Kilit Harekât Bölgesi#Erdem Kavlak#Ramazan Sarıkaya

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