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Babadan acılı eşe taziye telefonu

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#Somali#Abdülkadir Mohamed Nur#Yunus Emre Göçer
Babadan acılı eşe taziye telefonu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer ile Göçer Ailesi’nin avukatı İyaz Çimen’in ofisinde dün bir araya geldi.

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Görüşme esnasında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Bakan Nur’u telefonundan arayarak Öznur Göçer’e taziyelerini iletti. Sheikh Mohamud, “Ben Somali Cumhurbaşkanıyım.  Mohammed Hassan’ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum, başsağlığı diliyorum bütün kalbimle. Sizlerin de bunu bilmesini istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır. Saygımız da sonsuzdur.  Her şey gerektiği gibi devam edecektir. Bütün süreç, bütün prosedürler... Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygular ve aynı dileklerle dileklerini size iletmek istedi. Benim söylemek istediklerim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz” dedi. Öznur Göçer de Sheikh Mohamud’a teşekkür etti.

 

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#Somali#Abdülkadir Mohamed Nur#Yunus Emre Göçer

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