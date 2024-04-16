Babaannesini ziyarete giderken sırtından vurularak öldürülmüştü! Taksi durağına düzenlenen silahlı saldırının arasında kalmış

Haberin Devamı

Olay, 6 Nisan’da saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Mersin’de nakliye işini yaptıktan sonra evine dönen Ahmet Karatepe (28), bacağına kaynar su döken babaannesi Fatma Karatepe’nin yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Bu sırada caddedeki taksi durağının önünden geçen Karatepe, motosikletli 2 kişinin açtığı ateşte kurşunun hedefi oldu. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri Karatepe’nin sırtına isabet etti. Karatepe kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER BULUNAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Karatepe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karatepe’nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

Haberin Devamı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Efe K. ile Aydın T. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerin saklanabileceği adreslere operasyon düzenledi, ancak sonuç alınamadı.

Şüphelilerin, aynı gün öğle saatlerinde gezerken motosikletlerine otomobil çarptığı, çıkan tartışmada da sürücüyü dövdükleri belirlendi. Çıkan kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförlerinin, İbrahim Efe K. ile Aydın T.’yi “Eşinin yanında bir kişi dövülmez” diyerek tepki gösterip darbettiği kaydedildi. Şüphelilerin de bu olayın intikamını almak için söz konusu taksi durağına silahlı saldırı düzenledikleri, olayla ilgisi olmayan Karatepe’nin de yoldan geçerken vurulduğu ortaya çıktı.

"GENÇ YAŞTA EVLADIMI TOPRAĞA VERDİM"

Oğlunun kaza kurşununa kurban gittiğini belirten Erdal Karatepe, “İftarını yaptı, babaannesinin yanına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Aradan yarım saat geçtikten sonra vurulduğunun haberini aldık. Başımdan kaynar sular döküldü. Oradan geçerken, şüpheliler ateş açmış. Kurşunlar oğluma gelmese, başkasına isabet edecekmiş. Çok iyi bir insandı, herkes çok severdi. Evlendirmek istiyorduk, çeyiz hazırlığı da yapıyorduk. Genç yaşta evladımı toprağa verdim. Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Ahmet Karatepe’nin babaannesi Fatma Karatepe ise “Her gün beni ziyarete geliyordu. Elin bir kör kurşununa rastladı. Ciğerleri dökülsün. Adı tatlı Ahmet'im, ben kime Ahmet diyeceğim şimdi?” diyerek gözyaşı döktü.

Cinayet polisi, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.