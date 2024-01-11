‘Baba’ yorgun

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Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği tarafından rehabilite edilip halkalanan, verici takılıp salınan ‘B10’ kodlu kara akbaba, yorgun düşüp geldiği İstanbul Kartal’daki parkta kuş gözlemcileri tarafından yakalanıp rehabilitasyona alındı. Kara akbabayı Büyükçekmece taraflarında ilk gören kuş fotoğrafçısı Abdulkadir Abaz ve Erdoğan Daşdemir, kuşa besin bırakıp güçlenmesini ve yoluna devam etmesini sağladı. Büyükçekmece’den sonra kıyı şeridinden ilerleyen akbaba, yorgun düşünce Kartal’da bir parka geldi.

B10, kötü hava koşulları nedeniyle birkaç gün parkta kaldı. Düzgün beslenemeyen ve yoğun yağış sonrasında uçamayan kara akbabanın yakalanmasına karar verildi. Kartal’da şehrin içinde kaldığı sürede kuşun yaralanmasını ve ürkmesini önlemek için birçok kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı yardımcı olmak ve ilk kez kara akbaba gören insanlara durumu anlatmak için seferber oldu. Türkiye Yırtıcı Kuşları Koruma (Tr.RapCon) ekibi tarafından organize edilen çalışmada, Türkiye Doğancılar Derneği İkinci Başkanı Abdurrahman Sönmez ve dernek yönetim ekibinden Barış Gündüz tarafından kara akbaba yakalandı. Veteriner kontrolleri yapılıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden gelen yetkililere teslim edilen vericili kara akbaba, rehabilitesinin ardından Bulgaristan’a gönderilecek. m Mehmet ÇINAR/DHA