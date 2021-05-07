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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Baba ve oğlu bir hafta arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Baba ve oğlu bir hafta arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören Murat Akkaya (61) ve oğlu Mesut Akkaya (40), bir hafta arayla hayatlarını kaybetti. Baba ve oğlu memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan, her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan yerel ses sanatçısı Murat Akkaya ile oğlu Mesut Akkaya, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Baba- oğul özel bir hastanede tedaviye alındı. Mesut Akkaya geçen hafta perşembe günü hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyüne getirilerek toprağa verildi. Dün de Murat Akkaya yaşamını yitirdi. Murat Akkaya da bugün Beşdere köyünde oğlu Mesut Akkaya'nın yanına defnedildi.

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