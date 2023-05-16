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Baba katiline ağırlaştırılmış müebbet

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#Bursa#Osmangazi#Ağır Ceza Mahkemesi
Baba katiline ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

Evlenmesine karşı çıkan babası Erkan Şirinel’i av tüfeğiyle vurarak öldüren Emirhan Şirinel, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Bursa Osmangazi’de geçen yıl 18 Mart’ta, kız arkadaşıyla evlenmek istediğini söyleyen Emirhan Şirinel (21) ile buna karşı çıkan babası Erkan Şirinel (45) arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyüdüğü sırada Emirhan Şirinel, av tüfeğiyle babasını vurarak öldürdü. Polisi arayıp babasının intihar ettiğini söyleyen Emirhan Şirinel, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Emirhan Şirin, önceki duruşmalarda babasının kız arkadaşıyla evlenmesine karşı çıktığını belirterek, “Babamın sinirlenip kız arkadaşıma zarar vermesinden korktum. Bu sırada babamın sol elini kaldırdığını görünce, eline ateş etmek için tetiğe bastım” demişti.

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‘LAYIK BİR EVLAT OLAMADIM’

Emirhan Şirinel karar duruşmasında, “Aileme layık bir evlat olamadım. Üzgünüm, verilecek karara saygılıyım” dedi. Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Emirhan Şirinel’i, ‘üst soya ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

 

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#Bursa#Osmangazi#Ağır Ceza Mahkemesi

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