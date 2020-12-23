Murat SÖYLEMEZ / DHA
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Baba dehşeti
BAYBURT’ta Yakupabdal köyünde, eşinden bir süre önce boşanan çoban Erdoğan Acar (35), çocukları Hatice (8) ile Mücahit’in (7) velayetlerinin anneye verildiğini dün sabah saatlerinde öğrendi.
Acar pompalı tüfekle önce çocuklarını, ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi. Ailenin yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi.
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