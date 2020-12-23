Baba dehşeti

Acar pompalı tüfekle önce çocuklarını, ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi. Ailenin yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi.